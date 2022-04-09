俄羅斯入侵烏克蘭1個多月，在各地狂轟濫炸。烏克蘭近日指控俄軍，在基輔西北方的布查鎮，大規模屠殺將近300名平民，控訴是「種族滅絕」，但遭到俄羅斯極力否認。對此，前民進黨立委郭正亮提出2疑點直言，既然屍體是同一批，那為什麼屍體沒有腐敗？此外，俄羅斯稱已於3月30日撤軍，隔天該市鎮長宣布俄軍已撤離，但奇怪的是，如果街上有屍體，那鎮長在記者會為什麼都不講？這合理嗎？

烏克蘭5日指控俄羅斯部隊在基輔市郊布查鎮（Bucha）大肆「屠殺」，街道上可見平民屍體。基輔市長說逾300名平民遇害，他指控這是種族滅絕，俄軍要滅絕烏克蘭人。對此，前民進黨立委郭正亮5日提出2疑點質疑。第一，既然屍體是同一批，那為什麼屍體沒有腐敗？第二，俄羅斯稱已於3月30日撤軍，隔天該市鎮長宣布俄軍已撤離，但奇怪的是，如果街上有屍體，那鎮長在記者會為什麼都不講？這合理嗎？

烏克蘭官方宣布，俄軍在距離基輔西北方30公里外的布查鎮（Bucha）發起一場「種族滅絕」式的屠殺，目前已知有280人被葬在集體墳場，至少有400位平民死於非命；很多人雙手被反綁在背後，遭近距離從後腦行刑式開槍處決，甚至當地教堂外有一條十四米長的鴻溝，用作亂葬崗。另外，鄰近城鎮伊爾平（Irpin）也傳出類似情況，至少有200人死於戰火。

揭"布查案"離奇"推特現象" 郭正亮曝"3可疑1詭異":快查清楚 @中天新聞

不過俄羅斯國防部否認了攻擊當地居民的說法，並強調這是基輔政權與西方媒體再次捏造的假消息。更辯稱，軍隊早就在3月底就已撤離，所有相關證據都是西方國家精心策畫，不過衛星影像卻顯示，布查鎮街頭上的平民遺體，早在3周前就出現，徹底打臉了俄國說法。

根據《紐約時報》報導，烏克蘭議會成員在4月1日拍下了一段影片，指控布查鎮亞布倫斯卡街（Yablonska Street）有多具平民屍體。雖然俄軍強調並無平民在戰亂中死傷，不過美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar）卻從衛星影像中發現，俄軍自3月11日占領布查後，至少有11人陳屍街頭。

《紐約時報》將烏克蘭官方公布的影片與馬薩爾科技的衛星影像進行比對後發現，亞布倫斯卡街上的確出現了許多人體大小的黑點，且正巧都與影片中出現屍體的地點相同，因此研判這些遺體已經存在此處至少3周的時間。

郭正亮5日上宅神朱學恒臉書直播，談及此事，他表示，既然屍體是同一批，那為什麼屍體沒有腐敗？自己在推特看了很多屍體照片，沒有看到一個屍體是腐敗的，都是躺在街上，沒有腐敗的狀況。

此外，俄羅斯宣稱已於3月30日撤軍，隔天該市市長宣布俄軍已撤離，但令人覺得奇怪的是，該城鎮只有4萬多人，是一個很小的鎮，如果街上有屍體，那鎮長在記者會為什麼都不講？這合理嗎？

其次，既然老百姓返回故家，為何沒有烏克蘭人在社群平台發文譴責，甚至發給媒體，難道都沒有人覺得這是問題嗎？3月31日烏克蘭人民陸續回城，再到4月3日消息爆出，至少有4天的時間，為何都沒有烏克蘭人找媒體控訴？這就是2個我沒辦法理解的疑點嘛！