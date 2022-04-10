俄烏戰爭恐波及台灣?歐盟近日宣布對俄羅斯祭出第五波制裁，包括停止向俄羅斯購買煤炭和總額將近200億歐元的進出口產品，並且將禁止俄國船隻進入歐盟港口。另外，美國白宮也加碼宣布將對俄羅斯金融機構和官員進行新一輪制裁。對此，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒直言，若換作台灣遇到制裁，能源仰賴進口嚴重，我們是要擔心的。

據《法新社》報導，當地時間7日，歐盟（EU）宣布已通過禁止進口俄羅斯煤炭，並對俄羅斯船隻關閉歐盟港口。法國一名官員說，這些舉措為對俄「非常實質性」的第五輪制裁打了頭陣。此外，該制裁方案還包括一項總額達100億歐元的對俄出口禁令，其中包括高科技產品，並將凍結幾家俄羅斯銀行的資產。煤炭禁運令將於8月初生效，也就是新方案在歐盟公報上刊出120天後。

【張雅婷辣晚報】強森"無預警"訪烏 "親送大禮包" 美歐制裁俄 驚曝"各懷盤算" @中天新聞 20220410 完整版

施正鋒10日在《中天新聞》政論節目「張雅婷辣晚報」表示，經濟制裁對一個國家有沒有用，要看是否做到滴水不漏，如果有替代來源，制裁的效果是非常有限的。而被制裁的俄羅斯，其糧食是可以外銷的，能源部分也可以自給自足和外銷，所以要說制裁，講一講就好。

施正鋒直言，「這還是俄羅斯，若換成台灣呢?台灣的糧食安全部分，這幾年好像有比較放鬆了，能源部分仰賴進口是更嚴重的，若哪一天台灣也碰到，我們是要擔心的」。

施正鋒也不滿表示，「美國民間近日就大量採購俄羅斯石油，美國官方連自己民間都管不了，制裁有用嗎?誰理你啊?」主持人追問「所以就算歐美後續追加第五波、第六波制裁，您覺得效果有限嗎?」施正鋒說，「我看是沒有用，一直加碼再加碼，到最後是損人不利己」。