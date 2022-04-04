案24576足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24576足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24577足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院急診室上月底因照顧一名新北2歲確診男童後，已有5名醫護及3名精神科患者染疫，今又有1名院內患者確診，且醫院對面的花蓮縣消防局及附近的便利超商也淪陷，分別為一名消防隊員及超商店員疑曾與確診醫護接觸。衛生局指出，該超商店員Ct值僅12.7，身上病毒量極高，已要求他常去的4個場所至少關店48小時，進行清消，並將發出大量細胞簡訊，若與該案足跡重疊者務必到部立花蓮醫院進行篩檢。

衛生局長朱家祥指出，案24576是名20多歲的男性，在消防局自強分隊擔任消防員，Ct值為29.1，由於他曾與慈院急診室確診醫護案24221有接觸，研判因而染疫。該案在上月31日慈院醫護確診後，已進行快篩，結果為陰性，不過他本月2日出現喉嚨痛，且全身無力，就醫篩檢結果仍是陰性，不過3日症狀持續，再度快篩結果陽性，進一步PCR篩檢結果陽性確診。

案24686足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24686足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

朱家祥說，案24576Ct值不算低，研判應是剛染疫不久，因此多加調查其足跡，且他已完成3劑疫苗，針對消防隊同仁進行PCR篩檢後，結果全部是陰性。

案24577則是慈濟醫院精神病房延伸案，朱說，該案為80多歲女性，因失智、精神疾病，上月28日即入住病房，不過因與案23877住在同個病房，案23877確診後，院方每天都針對該病房進行篩檢，不過前幾天結果都為陰性，不過昨上午出現發燒流鼻水症狀後，再次快篩結果陽性，最後PCR結果陽性確診。由於她都在病房內，足跡相對單純。

花蓮今3名確診者與慈院急診室關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

至於確診超商店員案24686，是名20多歲男性，由於慈濟確診醫護及確診消防員曾到該案服務的超商消費，研判他也是因有接觸而染疫。

不過案24686Ct值僅12.7，病毒量極高，衛生局預估他是在這3天感染，不敢掉以輕心，拉長足跡追溯期間至上月22日，發現他除了在7-11慈濟門市外，還有7-11愛田門市，且曾赴調酒店、隆昌寵物百貨建國店、銀行、美式餐廳、髮廊等處。

朱家祥說，該店員因慈院急診醫護確診，1日有去快篩，結果陰性，加上該超商店長要求居家快篩，結果一樣陰性，不過他在當天晚上出現發燒頭痛等症狀，且吃藥仍未緩解，直到3日去再去快篩結果陽性，經PCR篩檢結果陽性確診。

朱家祥表示，目前已要求7-11慈濟、愛田門市、調酒店及美式餐廳立即關閉，並進行24小時徹底清消，且結束後還要24小時靜置，因此至少需關閉2天，且會發細胞簡訊通知曾赴4處的民眾，若收到通知，請立即到花蓮醫院篩檢站進行快篩。