柯文哲強調，從過年到現在，境外移入大概有幾千例，台灣不可能永遠鎖國，邊境終究要打開，所以每天上百確診案例進來，清零戰術就不可能成功。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市今新增45例本土個案，台北市長柯文哲表示，現在的問題不是要共存還是清零，我現在就明白講，答案就是現在要思考「如何與病毒共存」，如果繼續用清零戰術，隔離人數不得了、玩不下去。

疫情持續延燒，柯文哲表示，確診者在北市的感染分布相當均勻，所以在執行清零戰術會更困難，從4月1日開始，本土案例不到一周已經翻倍，按照推測，明天全台確診數應該比281例高，顯然在台灣確診案例會慢慢上升。

柯文哲強調，從過年到現在，境外移入大概有幾千例，台灣不可能永遠鎖國，邊境終究要打開，所以每天上百確診案例進來，清零戰術就不可能成功，不管是送到防疫旅館還是醫院，時間久了還是會破口。

他說，特別是在醫院以外的地方，不要期待社區沒有零星的感染，時間久了，星星之火可以燎原，所以到底要清零還是共存，要明白的講。邊境打開以後，與病毒共存一定會發生，所以現在的問題是如何共存，而不是要選清零還是共存。