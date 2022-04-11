民眾黨主席、台北市長柯文哲日前在黨政會報時，針對苗栗縣議員提名炮轟中評會主委、黨籍立委賴香伶辦公室主任林恕暉，甚至還脫口說「誰家的狗，自己回去管好」。柯文哲一度不願公開道歉，批評聲四起。

民眾黨立委賴香伶在臉書證實，主席親自打電話道歉，賴香伶提醒主席一定要謹慎發言，對黨內制度性的運作相互尊重。民眾黨主席柯文哲也在臉書PO文，「在內部會議中不當發言，造成對同志的傷害，我必須致歉」。

賴香伶表示，日前在黨政會議上我表達完整的看法，情緒所以激動，是因為我們都在經歷著被各方批評的角色，大家都在承受壓力，做得不對我們會檢討，但用語過當，不能當作沒有聽到。大家是基於理念及對超越藍綠的期待才會走在一起，組織文化的建立也是一點一滴的，期待黨內民主的基礎是建立在平等關係與尊重制度上。

賴香伶進一步指出，作為一個政治工作者，期待民眾黨可以有不一樣的組織文化，黨成立兩年半，對於選舉提名過程難免有瑕疵，在選舉提名短暫又壓縮的情況下，許多紛爭都由中評會委員擔負釐清爭議的責任，他們願意負責任提出見解，這個機制與角色應該得到黨內的尊重。

柯文哲除了親自致電向賴香伶致歉，也透過臉書公開道歉。「兩天來相關報導渲染，誇大的指涉，傷害黨的形象，我也非常抱歉」。

柯文哲說，民眾黨許多會議被媒體直播放送，其實很多內容還在討論階段，卻變成見光死，但我依然堅持公開透明，理性討論建立制度。其實內部會議，我也經常被嗆，但我相信眾人智慧超越個人智慧，釐清爭議，才是黨的最佳防腐劑。

柯文哲坦承還在邊做邊學，畢竟經驗不足，出現不少瑕疵，提名過程很多要改進的地方，深自檢討，要道歉，也要改進，儘管眾音喧嘩，但真理會愈辯愈明。