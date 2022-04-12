台北市長選戰三腳督態勢底定，有望代表國民黨參選市長的立委蔣萬安12日表示，參選是每個人的權利，但他希望政府趕快拿出提高長輩疫苗覆蓋率及抗病毒藥物整備的因應對策，此話被解讀是希望衛福部長陳時中、北市副市長黃珊珊專心防疫就好，蔣萬安則強調，我們都應該積極把防疫做好，監督政府提出好的對策出來。

蔣萬安今早前往萬華參加「加蚋文化節」保儀大夫祈福遶境前祈福儀式，市議員應曉薇、郭昭巖也陪同出席，外界認為搶票、爭取中間選民的意味濃厚，蔣萬安指出，在萬華地區很早就開始提供在地服務，不管是免費法律諮詢，或疫情期間試辦心理諮詢服務，給予在地民眾最好的幫助。

應曉薇認為，不是蔣萬安說要選市長才支持，與蔣合作1年多，非常關心弱勢團體，尤其常常找她說萬華有哪些低收入戶，都自掏腰包協助，蔣萬安真的是很不錯，尊重選舉的步調，委員個性不是花俏的人，就是腳踏實地、非常努力。

對於北市長選戰將上演三腳督，蔣萬安表示，現在民眾最關心的還是疫情，參選是每個人的權利，但現在我們希望政府能夠趕快拿出因應對策，包括疫苗覆蓋率，對於長輩怎麼提高，希望政府拿出具體辦法，參考其他國家作法，藥品相關整備是否足夠，醫療量能可否維持，比如藥品部分參考其他國家例子，如果逐漸走向開放，藥品整備大蓋要人口數的百分之5，很多專家指出現在相關抗病毒藥物是不足的，怎麼積極採購，是當前必須面對的挑戰。

對此外界解讀是希望陳時中、黃珊珊專心防疫就好嗎？蔣萬安說，每一個人都應該做好防疫，包括每一個民眾，中央地方、行政立法部門，我們都應該積極把防疫做好，監督政府提出好的對策出來。

此外，面對台北市長柯文哲稱防疫最困難的是「塔綠班」和名嘴周玉蔻，蔣萬安強調，不管中央、地方，大家就做好所有防疫，新北市政府就做得很好，對於在宅居家照護已提出具體做法，多少人1戶、確診幾天後多少天、多少頻率篩檢次數，能夠提出具體讓民眾有所依循做法都是非常好的，可以參考其他國家經驗，擬訂符合我們現況的具體措施，才是民眾現在期待的。