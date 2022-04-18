身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，因曾近距離接觸確診賓客被匡列居家隔離至24日零時才能解除。台灣民眾黨新北市黨部今上午舉辦「讓新北市議會注入新活力」記者會，被問及疫情嚴峻下如何跑攤，主委楊博宇表示，目前減少跑攤，除加強自身能力外，也會加強空軍戰，強化在臉書甚至EDM電郵行銷宣傳，著重在數位網路部分，加深與網友的聯繫。

媒體追問民眾黨在新北沒有推出市長侯選人，缺「母雞」帶領如何營造選舉聲量？民眾黨新北市黨部發言人王如意回應，民眾黨未推出市長候選人，議員輔選由黨主席柯文哲當他們的「大母鴨」。