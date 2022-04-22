中央稍早拍板「篩檢替代隔離」3階段，醫護人員、關鍵基礎設施相關人員先行，再進階到開放全體適用，遭新北市長侯友宜嗆「緩不濟急」。對此，台北市長柯文哲今表示，兩邊說的都對，新北是因為戰況緊急，中央分三階段也對，但事實真相是早該開始做，現在只能亡羊補牢。

柯文哲下午於防疫記者會上指出，政策不是宣布後就會自動執行，還是要有準備，必須試辦、抓錯及修訂SOP，最後再推廣出去，他認為從醫護人員試辦是對的，因為能做到快篩標準程序不容易，民眾自己做快篩品質很差，但他能理解侯友宜的焦慮，其實這些事情早該開始準備，但事情都發生了，抱怨也沒用。

柯文哲認為，第一階段醫護人員先開始，保留這群人來守住最後一道防線，不能讓他們動不動就退出戰場、無法工作，第二步是國家民生必需的人，如批發市場人員，假使相關人都被隔離，整個民生物資運作會出問題，最後才是老百姓普遍實施。

柯文哲坦言，因為這制度要全面實施需要訓練，快篩也不是每個人做都很標準，但他認為兩邊說的都對，侯友宜是因為戰況緊急才抱怨，但中央說要分三階段也是對的，但事實真相是，早就要開始做了，但只能亡羊補牢，從醫護人員開始實施。

此外，柯文哲昨天主張「以篩代隔」，今天卻宣布演練大規模停課下周免到校，引發外界質疑政策有矛盾之處。他則說，打仗須做最壞的打算、最好的準備，萬一台灣出現像南韓一樣的局面，還是會一大堆學生在家隔離，整個線上教學系統還是要演練，確保有問題是能停學不停課，如果按照目前居家隔離停課模式，不到一周台北就關掉了，與其等到被迫停課，不如先演練一遍，把所有情形都想好。