【旅遊經 編輯部報導】

今年雨量充足，臺南各賞螢點包含白河南寮、新化林場、南化關山及楠西梅嶺的螢況都很不錯！其中「2022臺南楠西梅嶺賞螢季」開跑，民眾白天可以賞桐花、夜賞螢，活動期間三周假日每日賞螢人數限量開放1,600人(分2梯次上山，每梯次各800人)，採線上實聯制報名及分時、分流上山（16:00-17:00、17:30-18:30）的管制措施。

梅嶺福來梅子雞餐廳前-油桐花盛開中

星空沙畫瓶DIY體驗

梅子酒DIY體驗

梅嶺-梅子雞等特色料理活動地點伍龍步道前廣場並安排有梅子酒及星空沙畫瓶DIY讓民眾於賞螢前體驗，而楠西區在地協會、農民也擺設梅子等在地農特產，吸引現場民眾採買。下午4點開始民眾陸續排隊報到並入山賞螢，民眾也可以藉機品嚐梅子特色料理，現場也透過廣播宣導請民眾配合戴口罩、量體溫及噴酒精等防疫措施。

市長黃偉哲表示，梅嶺賞螢季今年是第17年舉辦，來到梅嶺不只能品嚐在地美食滿足味蕾，今年更搭配花季，白天可以先上山欣賞整片雪白油桐花，入夜則可觀賞螢火蟲，非常歡迎各地朋友一同來感受大自然的禮物。此外，希望大家參加能配合活動及防疫配套措施，不僅保護大家，也是對大自然生態的保育，讓賞螢生態能夠永續發展。

台南觀旅局郭貞慧局長表示，除了楠西梅嶺賞螢季於4月16日(六)開跑外，臺南其他賞螢區，如白河南寮(2022南寮農村賞螢季，4/3-5月下旬)、新化林場(2022夜觀:森林漫步 螢舞星河，4/2-5/8)、南化關山(即日起-5/10)等由民間自辦之付費賞螢活動也陸續展開，均採預約報名及總量管制方式。其中除梅嶺賞螢活動為免費觀賞外，其他區的賞螢活動係採付費導覽方式，以兼顧觀光與生態保育。

台南4-5月很適合來趟充滿生態、美食及文化兼具的臺南生態之旅。搭配晚上賞螢行程，至楠西梅嶺、新化林場、南化關山賞螢的民眾，白天可順遊江家古厝、永興吊橋、玄空法寺、龜丹溫泉、新化老街、虎頭埤風景區、走馬瀨農場、玉井、南化寶光聖堂賞花旗木等周邊景點，再上山吃美食及賞螢，晚上可選擇位於梅嶺的神秘氣場露營區或周邊飯店民宿，泡泡龜丹美人湯。至白河南寮賞螢的民眾，白天可至東山175咖啡公路品嚐咖啡，或享用以咖啡、龍眼入菜特色料理，或至關子嶺吃甕仔雞等山產美食，順遊水火同源、碧雲寺、大仙寺、好漢坡等周邊景點，晚上並可選擇住宿關子嶺，許多溫泉飯店均有搭配白河賞螢活動推出住宿賞螢專案，在賞螢結束後可以住一晚，好好享用獨有的泥漿溫泉。

提醒民眾上山賞螢除了落實防疫外，為維護大自然資源，請遵守賞螢規範，不直接照射(照明用具需包裹紅色玻璃紙，以降低光害維護生態)、勿大聲喧嘩，不要捕捉、追趕螢火蟲、不亂丟垃圾、不破壞生態，以維護螢火蟲良好的棲息環境。另為保障民眾夜間行走安全，建議入山時間為下午4點至晚間7點，晚間7點以後不建議入山。報名登記之民眾依照預約時間到現場辦理報到登記及入山，另因賞螢步道(伍龍步道)山路較陡，有心血管疾病、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強登山。臺南市警察局玉井分局也呼籲在賞螢季期間，伍龍殿伍龍步道與二層坪地區將會進行交通管制，並請勿行駛露營車或其他載客車輛至賞螢區進行賞螢及露營活動。

另，請民眾儘量搭乘大眾運輸，相關班次時間、詳細站點及票價資訊，可至興南客運網站 或大台南公車網站 查詢。