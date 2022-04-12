本土疫情持續嚴燒，已連續4日新增破400例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日坦言，以目前疫情的趨勢來看，4月底單日確診破千例，幾乎是一定會的，並點名國內4個高風險的縣市為「北北基桃」。對此，台大醫師出身的台北市長柯文哲則坦言，目前疫情有3個數字要先決定，即「每日新增確診數容許量、防疫專責旅館房間數、防疫專責病房床數」，三者會互相連動，彼此影響。
柯文哲12日在臉書發文表示，「戰略不明，讓防疫更無所適從」。確診人數每天都在創新高，指揮中心估計到4月底，全國單日新增確診案例會突破1千例。
面對多點爆發的疫情，民眾似乎出現了防疫疲乏，既恐慌又無奈。昨天有媒體問我防疫最困難的是甚麼? 其實專業問題依照科學原則都還好處理，但是網路不實謠言，甚至刻意製造衝突就很困擾。另外如果國家戰略明確，也能讓大家更好準備
柯文哲說，理性、務實、科學。任何戰爭都要損害控管，我認為目前疫情有3個數字要先決定。第一，每日新增確診數容許量。第二，防疫專責旅館房間數。第三，防疫專責病房床數。
「三者會互相連動，彼此影響」。柯文哲直言，資源不可能無限擴張，應先評估每天可以承受多少新增病例，收治輕症確診者的加強版專責防疫旅館有多少、防疫專責病房有多少？先做好盤整再思考如何對應，「不能只是期待天佑台灣，才有可能真正做到減災」。
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