距離年底縣市長及議員選舉僅剩7個多月，民進黨「新潮流＋」雙北參選連線積極運作，希望在年底能打一場漂亮的選戰，不過對於市長候選人部分，召集人吳思瑤表示，大家心裡都有屬意的人選，而且雷同度很高，像台北大家就認為陳時中最強，不過記者進一步追問新北人選時，吳思瑤則說沒有具體討論，不願鬆口。

吳思瑤受訪表示，目前「新潮流＋」雙北參選連線積極協助首度參選的新人，目的就是先把基層部署好，來協助未來的市長候選人在政策上先作研擬，至於候選人的部分，則是尊重黨中央的決策，她認為給黨中央一點時間，屆時黨中央將會推派出最好的人選。

她表示，目前大家對於雙北市長候選人的部分，心裡都有屬意的人選，而且「雷同度」相當高，像是台北市長的部分，大家就公認陳時中是最強的人選，不過因為防疫重於選舉，所以目前不會針對市長候選人的部分作選舉的操作。

但是當記者進一步追問，將由誰來挑戰目前藍營最強也是現任的新北市長侯友宜時，吳思瑤則是回應暫無具體討論。