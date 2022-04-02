陳吉仲比照林右昌隔離10天？ 陳時中：地方政府未匡列 14:332022/04/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出農委會主委陳吉仲與確診者足跡重疊，是否要比照基隆市長林右昌隔離10天？指揮官陳時中表示，陳吉仲沒有上台與舞者有互動，表演時舞者有戴口罩、主委有戴口罩，距離也夠地方政府並未匡列。 印太經濟架構納台灣？ 戴琪欲言又止 戰略模糊 桌球國手林昀儒傳感染新冠肺炎 在桃機採檢陽性 #陳吉仲 #確診者 #足跡 #隔離 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兼顧防疫與經濟的新台灣模式 盧秀燕：同島一命 12:152022/04/02 政治 《通信網路》宏佳騰戰將登艦台灣大 林東閔扛商務長 10:072022/04/02 財經 一周418人染疫！最新確診地圖曝光 台灣本島只剩1淨土 07:342022/04/02 生活 全球掀解封潮 台灣如何走完最後一哩 09:002022/04/02 財經 疫情炸鍋！今本土160例、境外244 雙創今年新高 13:502022/04/02 生活 何不吃米食？ 陳吉仲：選擇米食對環境更有幫助 09:122022/04/02 生活 海軍再爆士官染疫 與確診者同寢室 Ct值超低 11:492022/04/02 生活 台東防疫專車急招司機 運將興趣缺缺 04:102022/04/02 地方新聞 「台灣的風險是真實的」 歐巴馬政府國安官員：採此戰略對美國有益 14:052022/04/02 政治 宜蘭本土＋1 舞蹈老師傳播鏈燒進縣府 04:102022/04/02 地方新聞 小麥飆漲何不食炒飯 陳吉仲挨轟現代晉惠帝 04:102022/04/02 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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