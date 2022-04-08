總統府發言人張惇涵。（圖／本報系影音截圖）

【LIVE直播】疫情升溫籲國人加強防疫 總統蔡英文視察指揮中心｜2022.04.08

總統官邸今日（8）午間通報有確診案例足跡，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文原訂下午3時20分視察「中央流行疫情指揮中心」行程取消，改於下午3時30分於總統府新聞中心進行新聞說明。但經醫療團隊稍早篩檢結果，總統為陰性，目前健康狀況良好。

張惇涵表示，蔡英文日前與11位家人在官邸午宴，其中一位家人事後確診。在收到通報後，總統府已進行全面清消作業。總統府在接獲通報後，已對總統、相關親近人士及副總統賴清德進行快篩，皆為陰性。

張惇涵指出，當日午宴都有遵循防疫規定，設有隔板並距離3公尺，總統為落實防疫將於4月5日起算至4月14日於官邸展開隔離，並進行7天自主健康管理，取消所有公開行程。至於防疫官員，因未與總統近距離互動，故不受影響。

張惇涵強調，總統將於官邸內處理事務，不會有所影響，請各界不用擔心。目前國家防疫目標為「重症求清零，清症可控管，生活正常化」，請國人不必過度恐慌。

張惇涵重申，總統是與11位家人聚會，除了這位家人其他人皆為陰性。有關總統的健康狀況，會視情況進行調整。

現場有記者提問，總統6日在總統府開了一場「防疫策略會議」，但縣市首長卻僅邀高雄市市長陳其邁、桃園市市長鄭文燦，是否與年底選舉有關？張惇涵則回應，心中有政治看什麼都是政治。