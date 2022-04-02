花蓮近日都有新增疫情案例，碰上清明連假，蘇花路廊清晨仍湧現南下車潮，不受疫情影響，花蓮旅宿平均住房率也達近9成，未有明顯退房現象，旅宿業者表示，因疫情升溫，業者都已加強防疫工作，落實環境清消、人員實聯制等措施。

清明連假首日，蘇花路廊南下車潮不斷湧入，一度造成壅塞，導致車隊由蘇澳地區回堵至國道5號，蘇花改行車時間約160分鐘、舊蘇花約220分鐘，交控中心隨即啟動號誌管控，警方在沿線都有員警進行交通疏導。

由於宜花疫情升溫，每日均有新增確診個案，但花蓮訂房狀況未受影響，首2日破9成，返鄉、旅遊人潮不斷湧入，遠雄海洋公園截至中午入園人數達3800人，估計4天連假入園人數可達2.1萬人，縣內其他知名景點、市區街道也都出現人潮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡受訪說，疫情的確造成約1成退房或延期，但馬上有遊客遞補，連假第1天、第2天住房率維持近9成，影響狀況比想像中更小。也認為國旅券使用期限到4月底，也帶動花蓮4月整體住房率。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦指出，連假第1天、第2天民宿住房率超過8成，與往年差不多，因疫情持續，也請會員業者都能加強環境消毒，做好實聯制、戴口罩等防疫措施。