隨著本土疫情再次爆發，即將在6月底屆滿的《防疫紓困特別條例》是否將延長，行政院長蘇貞昌今天表示，因為疫情不會停，疫情到6月的時候不會戛然而止，所以大概會往延長的方向走；至於舉債額度8400億已幾近用鑿，未來是否將辦理追加預算？蘇貞昌說，會不會追加，會再由各部會整個盤整。

立法院2020年2月通過首波紓困振興特別預算600億元，行政院在當年4月再追加1500億元；到7月時，又第三度追加預算，額外增加2100億元，當時3次預算總規模達4200億元。

原先該特別條例的法定施行期限，是訂於去年6月底到期，但隨著去年5月疫情爆發，政院提出修正草案，除再延長1年期限，接連提出2594億、1598億預算追加案。總計5次預算的編列，已逼近條例所訂8400億經費上限。

如今，隨著本土疫情再次爆發，衛福部長陳時中7日曾公開表示，希望《防疫紓困特別條例》能夠再延期1年，因為以今年來，目前仍短缺200多億經費，但接續還要購買藥物、擴大實施快篩，未來可能還要更多。他強調，6月底疫情不會告一段落，可以到尾巴就很不錯了，若行政院同意延長特別條例就會報到立法院，「現在沒有延不行」。

對此，國民黨立委林奕華今質詢蘇貞昌時表示，防疫指揮官陳時中已經說了，即便到今年6月疫情也不會停，因此《防疫紓困特別條例》是否會再度延長？屆時是否會再辦理追加預算？

蘇貞昌表示，因為疫情不會停，所以大概會往延長來走，「現在會再整個來盤整，照目前來看應該是往這方面在走，那會不會追加，會再整個盤整。」

這是否意味政院傾向延長特別條例施行期限？蘇貞昌說，條例期限本來是到6月，現在已經4月，現在看來疫情不會這麼快結束，「6月的時候不會戛然而止」；不過，疫情變化很快，會請相關部會持續盤整。

對此，林奕華表示，政府已透過《防疫紓困特別條例》舉債8400億，若要繼續編列預算，錢當然得花在刀口上，替未來子孫著想。蘇貞昌允諾，當然，會再請相關部會整個來盤整。