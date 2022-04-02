脫口罩唱歌遭罰3000元 柯文哲爆：我已經去超商繳掉了

台灣本土疫情未解，口罩政策尚未鬆綁，也不允許脫罩唱歌，但台北市長柯文哲29日出席活動時，因沒戴口罩上台唱歌挨轟，違反防疫規定。對此，柯文哲今日下午於松山文創園區受訪自爆，昨天已去超商繳了3000元。

柯文哲29日出席遶境大典晚會時，因沒戴口罩就上台唱歌，北市衛生局日前表示，目前走裁處行政程序，將依法調查辦理，衛服部28日有公告修正版的防疫措施，經查後如果確認違規，將依法開罰3000元至1萬5000元，最終罰額也在柯文哲證實下確定是最低金額。

由於目前口罩戴或不戴標準惹人非議，柯文哲表示，總之就是戴口罩、勤洗手、保持社交距離，可以的話還是建議打疫苗，但無論清不清楚口罩何時要戴，跟不特定人士見面時還是盡量戴一下，若想不戴口罩那至少要打滿3劑疫苗，才有不戴的權利。

此外，天后張惠妹昨睽違7天登上台北小巨蛋，開金嗓時也特別囑咐聽眾戴好口罩，但VIP包廂卻被踢爆，竟有民眾公然違反規定，全員不戴口罩聽歌，外界關注歌迷或主辦單位是否會因此挨罰，但中央流行疫情指揮中心表示，將交由地方衛生局研判。

柯文哲則說，看看啦，他還是交給衛生局處理，但他重申，防疫是每個國民應盡的義務，還說自己不太贊成打疫苗還給錢，因為打疫苗是保護自己保護別人，所以同樣那句話，希望每個人能為自己的行為負責，這樣就好了。