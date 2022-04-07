本土疫情大爆發，總統蔡英文6日召開防疫策略會議，除了邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等人，縣市首長只邀了民進黨籍的2位直轄市長，挨轟只看顏色防疫。資深媒體人黃暐瀚質疑，本土確診1萬7000例，新北市就佔了7千，台北市也有5千，為什麼討論防疫不找台北市長柯文哲、新北市長侯友宜？柯身為台北市長、台大醫學院教授，難道他的意見不重要嗎？

蔡英文6日在臉書表示，連假後的第一個上班日，邀集了賴清德、陳建仁、蘇貞昌、陳時中、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩，以及守護邊境防疫的桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁召開防疫策略會議，達成「非清零、不與病毒共存」的高度共識。

對於蔡英文一錘定音，指示3個重點「清零重症」、「管控輕症」、「有效減災」，黃暐瀚今(7日)在臉書表示，蔡英文為「新台灣防疫模式」做了最好的註解，新防疫政策找不出可挑剔的地方，「但政策決定的過程，卻有兩個缺憾！」

黃暐瀚點出，「地點不對」、「人員不足」是他覺得不對勁的地方。總統是國家領袖，開會、辦公就到總統府，大的會議室、接待廳就有5個以上，總統辦公室也有小廳小桌，可以開10人會議沒有問題，蔡總統不知為何，總愛在官邸接見官員，這不是正辦，也不該是常態。

此外，全台灣本土確診1萬7000例，新北市就佔了7千，台北市也有5千，雙北將近700萬人口，確診死亡又都是全台第一、第二，黃暐瀚質疑這兩個城市是防疫重中之重，為什麼討論防疫不找柯文哲、侯友宜？

他認為：「或許有人會說，這是中央官員的會議啦，地方官員少在那邊…但等等，高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦，也受邀會議出席，難道柯文哲身為台北市長，身為台大醫學院教授，他的意見，不重要嗎？」

黃暐瀚直言，政策是對的，台灣防疫也正在往正確的方向走，但自己只是狗吠火車，總統有錯，瑕不掩瑜，「開會的地點不對，開會的人員不足，蔡總統日理萬機，是不是，疏忽了？」