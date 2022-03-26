天后王菲和前夫李亞鵬育有一女李嫣，現15歲的她已長得亭亭玉立，她也遺傳媽媽好基因，擁有高冷氣場，日前她辣穿比基尼的近照流出，引起正反兩極評論，遭部分網友抨擊「有失雅觀」，不過她似乎不在意酸言攻擊，近日曬出自己的油畫作品，呈現和媽媽王菲私下的真實相處狀態。

李嫣日前穿上比基尼和友人到海邊遊玩，15歲的她換上比基尼解放好身材，但卻引來部分網友批評「過於早熟」、「有失雅觀」，甚至把錯怪罪到因為父母太忙碌，才會疏於管教上，但也有網友認為，她自己有選擇穿什麼的權利，反而是父母教得好，才可以讓她展現十足的自信。

李嫣曬油畫作品曝和媽媽王菲真實互動。(圖／取自微博)

而對於網路的評論，李嫣似乎也不在意，她近日又曬出自己的油畫作品，紀錄和媽媽王菲的溫馨瞬間，畫中她從身後緊緊環抱著媽媽的脖子，看得出母女感情深厚。

雖然李嫣才15歲，但她已完美繼承媽媽的高冷和霸氣，也有自己的穿衣風格，這次她穿上白襯衫，但裡面僅穿上芥黃色bra，對鏡頭擺出霸氣眼神，氣場相當強大，完全不輸給線上的模特兒。