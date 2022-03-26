女星斯亞日前控訴《綜藝大熱門》未經過本人允許，擅自用她跟小Ａ辣的照片來出題，讓她怒嗆：「做著跟酸民一樣讓人不舒服的事情」，對此，網紅鳳梨（吳泓逸）似乎也感同身受，坦承對兩位大咖男星有過霸凌行為，未料卻引來網友吐槽。

鳳梨在臉書曬出天王劉德華和陳冠希及自己的照片組圖，懊惱表示：「這兩天好像都在吵霸凌的事情…為此…我深深反省許久…我想向德華以及冠希道歉」，似乎在暗指自己跟兩位長得很像，接著煞有其事道歉：「我長期霸凌兩位…對不起…希望我發自內心的歉意…能獲得兩位的諒解…」。

鳳梨這篇PO文不到一天就吸引上萬人按讚，網友也紛紛留言：「兩位的內心同時的OS是你是不是想多了～多慮了」、「不用道歉，因為你根本就不像啊，自我感覺良好餒」、「應該得不到原諒吧，霸凌的太徹底」、「這兩位都是帥哥界的翹楚，你就別再霸凌他們了吧」、「知錯能改，是好事情」、「很像啊，都兩個眼睛一個鼻子一個嘴巴」、「勇氣絕對是你的天賦之一」。

人紅是非多的鳳梨，近來傳出有人用他的名義騙砲，讓他動怒發文：「每天一堆這種，我快瘋了，最後再講一次，我很認真沒在跟你們開玩笑，你他媽不要整天盜用我名義在汁妹，我整天忙得要死不活的，根本沒什麼狗懶毛時間玩什麼狗屁交友軟體」，甚至開直播重申強調若再發生一次，絕對不會處理，意謂著要當事者自己辨別解決，