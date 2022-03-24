天后王菲歷經兩段婚姻，最後一任丈夫是男星李亞鵬，兩人婚內育有一女李嫣。李嫣出生就患有唇顎裂，經過多年治療才恢復良好，女兒的疾病讓王菲和李亞鵬以女兒創立基金會，幫助唇顎裂兒童，立意非常有意義。而作為王菲的二女兒，李嫣不像姐姐竇靖童進入演藝圈，二女兒李嫣在李亞鵬的安排下去到瑞士讀書，根據陸媒報導，李嫣近日一組照片尺度非常大，讓網友震驚。

近期李嫣在社交平台上曬出一組出海遊玩的照片，瞬間吸引熱議，李嫣曬出大批性感照片，穿著有些曝露，再加上她年紀還未成年，超齡的打扮引發網友批評。

畫面中的李嫣站在沙灘上，背後是藍天和樹，風景怡人，她看著鏡頭擺出姿勢，表情酷酷的十分自信，胸口是平口不規則紋比基尼，腰上圍著五彩腰鍊，隱約能看見腹肌的形狀，整個人精緻又漂亮，看上去非常享受假期。

另一張李嫣測側躺在海灘躺椅上，姿勢相當撩人，身材曲線玲瓏有致，已經有媽媽王菲當年的風範。她這麼大尺度的照片被網友推測，是不是因為不滿李亞鵬再婚，與海哈金喜重建家庭，還即將有一個同父異母的弟弟出世。

李嫣在海邊度假，神情相當自信。（圖／微博）

不過照片一曝光，許多網友將焦點轉向李嫣的外貌，部分網友尖銳評價她的外貌還不夠漂亮，兔唇痕跡還是很明顯；同時批評她不該在這個年紀打扮這麼裸露。然而網上有另外一派言論力挺李嫣「李嫣這麼健康自信的長大是可以代表一些群體的，這不是好事嗎？」、「人家身材好，有資本走性感風」、「很自信，很漂亮，活出自己」、「整個人散發自信的光，特別亮眼」、「姑娘越來越美了，祝福健康快樂」、「在海邊不穿泳裝難道穿長袖嗎？」、「別理那些網路酸民，自己喜歡就好」