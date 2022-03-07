大陸男星李亞鵬和天后王菲離婚後，2020年底和小19歲世界小姐女友海哈金喜熱戀，進展神速的兩人傳出今年一月戀情俢成正果，連婚紗都已經拍好，沒想到事隔2個月又有好消息傳出，那就是海哈金喜已經懷孕，讓他準備再次升格當爸。

李亞鵬年初傳出和海哈金喜結婚，拍婚紗照過程眼見朋友來訪時，還不忘炫耀手上婚戒，過程中更笑得合不攏嘴，興奮之情全寫在臉上，如沒想到事隔近2個月，2人不僅被直擊去醫院做產檢，海哈金喜雖然穿著長羽絨外套，仍遮掩不住突起的肚子，證實已經懷有身孕，用餐散步回家時，海哈金喜還挽著李亞鵬手臂，一路上更是有說笑，恩愛畫面讓網友全都瞎了。

李亞鵬陪懷有身孕的女友到醫院產檢。（新浪娱樂微博）

李亞鵬和海哈金喜雖相差19歲，不過認識後進展神速，女方不僅跟李亞鵬家人早見過面，雙方相處起來也相當融洽，更以志工身份加入嫣然天使基金會，此外，李亞鵬輸掉官司得巨額賠償時，海哈金喜依舊陪在身邊不離不棄，成功贏得李亞鵬的心，也難怪在戀情曝光時，李亞鵬擁抱女方大方認愛。

李亞鵬之前傳出結婚時，不少網友湧入微博詢問婚訊是否屬實?其中一名網友直接留言「聽說你要結婚了」，李亞鵬也親自回應「別嚷嚷了，看見了」，雖沒有正面承認或否認，但讓網友推測應該是承認了，只是希望這件事能夠低調進行。