60歲公公「老來得子」媳婦超崩潰！1名女網友說她的公公幾年前再娶陸籍配偶，近日後媽「意外懷孕了」，但女網友認為未來會有「小30歲的小叔或小姑」感到傻眼，之後勸公公拿掉孩子反被罵沒心沒肺，她說公公若「孫子與孩子年紀相近」真的很奇怪；其他網友則一面倒認為人妻管太多、不關她的事。

該人妻在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的公公60幾歲，幾年前再娶1名陸籍新娘，日前她驚訝得知「後媽居然懷孕了」，此事讓她很崩潰，直說「想到未來會有一個小我們30歲的小叔或小姑就覺得傻眼」，她事後與丈夫商量後建議公公將孩子拿掉，不然外人知道公公「孫子與孩子年紀相近」很奇怪。

1名女網友說她的公公幾年前再娶陸籍配偶，近日後媽「意外懷孕了」，但女網友認為未來會有「小30歲的小叔或小姑」感到傻眼。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該人妻說，她之後勸公公將孩子拿掉，公公與後媽竟開始罵她沒心沒肺，還說她沒資格管，公公說以前的人也很長老來得子，但人妻事後無奈發文說「也不想想都退休的年紀了，小孩長大後看到自己爸爸年紀這麼老，是要叫爸爸還是阿公啊」，不認為自己勸對方墮胎有錯。

其他網友則留言說「真的不關妳們的事欸」、「人家要幾歲生孩子還需要問過你是嗎？照你這麼說，那郭台銘不也是如此」、「妳是怕以後公婆把財產都分給老么吧」、「我們班上還有同學要叫同學叔叔的，我還有一個大我15歲要叫姑姑的！有差嗎」、「後媽有小生命是件很值得慶祝的事，您的思想真恐怖」。