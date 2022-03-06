1名女網友發文表示，日前小公公30歲的後媽懷孕，她和老公考量公公已60歲，若小孩與孫子同輩，怕會惹人閒言閒語，建議拿掉小孩，不料卻引起公公不滿，大批網友不認同反嗆：「我們班上還有同學要叫同學叔叔的，我還有一個大我15歲要叫姑姑的！有差嗎」、「其實是怕以後公婆把財產都分給老么吧」。

1女網友日前在臉書《爆料公社》貼文表示，公公60歲，和小30歲的陸籍的小姐再婚，對原po夫妻倆都不錯，但某天後媽突然懷孕，她跟老公得知後，一致決定請公公告訴後媽把孩子拿掉，因為公公已經當爺爺了，如果小孩卻跟孫子差不多年紀很奇怪，結果卻遭後媽和公公大罵沒心沒肺，沒資格干涉。

原po表示，公公已到退休年紀，倘若將來小孩長大後，發現爸爸年紀很大，可能會出現「這麼老要叫爸爸還是阿公？」的想法，且後媽難道不用顧及小孩顏面嗎？認為好意勸說卻反被潑了一盆冷水。

不料網友們看到貼文後也在底下嗆說:「真的不關妳們的事欸」、「其實是怕以後公婆把財產都分給老么吧」、「我們班上還有同學要叫同學叔叔的，我還有一個大我15歲要叫姑姑的！有差嗎」、「後媽有小生命是件值得慶祝的事，您的思想真恐怖」、「如果沒有要妳們幫忙養那就沒你們的事嘍」、「我只覺得現在妳很丟臉，叫人家把小孩拿掉真造孽」。