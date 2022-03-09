女星大S(徐熙媛)離婚汪小菲僅3個多月，昨天(3/8)宣佈再婚，對象讓人驚喜，是韓國天團「酷龍」成員具俊曄，兩人在20多年前曾經交往過，這個婚訊讓眾多網友直呼「比韓劇還浪漫」，而大S離婚後一直保持低調，結婚消息也保密到家，連S媽都渾然不知女兒再婚的事情，無奈吐露4字評論。

具俊曄昨天(3/8)在社群貼出韓、中雙語聲明，宣佈與大S已經在韓國登記結婚，感性吐露與女方20多年前結下不解之緣，聽到她離婚消息時，翻找出她的電話號碼，而這麼多年來那個號碼都沒變，兩人重新聯絡上，「已經錯過太多的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」，大S也轉發了老公的聲明，表示人生無常，她想珍惜當下的幸福，「感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」，認了再婚。

大S自從與汪小菲離婚後，帶著2個孩子在台灣生活的她，無論生活還是感情世界都相當低調，連親友都不會對外多談她的近況，如今她再婚，消息也保密到家，連S媽都不知道，據《聯合報》報導，S媽完全不知道女兒要再結婚了，透露大S告訴她，自己已經40幾歲，希望媽媽不要管她的事，「我現在已經管不了她了，她根本不聽我的」，還說大S是「天生叛逆」。

S媽更無奈表示，大家都不信親媽會渾然不知女兒再婚，但她確實事前不知道，「畢竟是他們結婚，不是我結婚」，還加碼透露，當年大S跟汪小菲閃婚，她也不知道，甚至不認識汪小菲，「我連她老公長什麼樣子都不知道，你說扯不扯，她就是這樣子！」，S媽還稱自己是「被封鎖消息的媽媽」，雖然對大S的婚事還有點難釋懷，但仍祝福女兒幸福。