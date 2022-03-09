藝人澎恰恰於2年前開記者會承認背負2.4億巨債，高利貸利滾利加上債權人不斷逼迫，讓他壓力大到有不好的念頭，日前更認了與結縭37年的老婆黃敏寬婚姻破局，早在2年前已離婚，但澎恰恰生活上卻不孤單，被爆身旁出現一名神秘女子，平時默默打理著他的生活，女方身份讓人好奇。

澎恰恰日前承認早已跟「澎嫂」黃敏寬離婚，卻被發現身旁出現神祕女子陪伴，據《鏡週刊》報導，在本月2號中午時分，一台紅色BMW開到了澎家門口，駕駛是一名神秘女子，而澎家的油箱被貼了粉紅色的通知單，顯見澎恰恰與兒子多日不在此處，沒有到此處理雜事，被猜測可能已經搬走或是多處居住。

直到當天下午5點多，紅色BMW又折返，神祕女子停車後走到澎家門口，熟練撕下那張粉紅色通知單，並拿回車上，處理完此事後，BMW女去了趟便利商店，買了東西後返家，而她回去的地方，竟是澎家隔壁的樓上。

澎恰恰如今身負巨債，雖然這兩年拚命工作又有金主出面處理協調債務，但距離完全清償這些帳，還沒能看到終點，如今他與澎嫂已然離異，沒想到除了兒子外，身旁還有女性照料其生活，但該女子卻稱自己只是工作人員，車子借停他的車位，但處理著澎家郵務卻是非常熟練，週刊就此事求證澎恰恰方面，他與兒子、前妻皆沒接電話，目前尚無回應。