金曲歌王王力宏去年底和李靚蕾鬧婚變，12月20日公開致歉並宣布暫退演藝圈，便專心開打離婚官司，月初剛結束紐約法院的訴訟，本周四（17日）將在新店家事庭開庭調解。此外，王力宏沒淡忘粉絲，今（15日）王力宏粉絲會PO他用中英文寫的親筆信，這也是王力宏淡出3個月，首次對外發聲。

相當寵粉絲的王力宏，為了慶祝越南粉絲會創立16年，特地手寫一張粉色生日賀卡，以中英文寫道：「祝OurHome Vietnam 16歲生日快樂！感謝你們的不離不棄，有了你們的陪伴，無論前路多少風雨，我都會迎難而上！」文末還附上親筆簽名，並畫了一張笑臉，相當俏皮。值得一提的是，這張賀卡非常注重越南的標誌性圖像，從細節就能發現王力宏的用心，讓粉絲看了非常激動，留言大呼：「我彷彿又活過來了」、「王力宏一直沒有忘記大家」、「我會永遠支持你」。

王力宏寫親筆信祝福越南粉絲。（圖／微博@OurHome江西）

王力宏和李靚蕾的離婚官司從美國打到台灣，女方已在台北地方法院提出酌定親權行使官司，台北地院排定本周四（17日）首度在新店家事庭開庭調解，但雙方均不會出庭，僅由法官以視訊的方式和雙方律師及當事人開庭。

據悉，紐約最高法院下了3次緊急命令要求李靚蕾應讓爸爸單獨探視小孩，但李靚蕾目前仍不配合，堅持要王力宏返家才能探視小孩。有消息人士向《中時新聞網》透露，王力宏快5個月沒跟3個孩子見面，感到特別想念，希望藉由這次在台灣的開庭，協助他與3個孩子重逢。