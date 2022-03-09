女星大S昨天(3/8)宣佈閃電再婚，對象是20年前交往過的舊愛具俊曄，男方在得知她離婚消息後，鼓起勇氣打通20年前那個電話號碼，兩人重燃愛火，為了能趕快見到面而先在韓國登記結婚，今天具俊曄已為嬌妻飛抵台灣，這個突如其來的喜訊讓外界都感到驚喜，包含剛離婚的歌手謝和弦，都不禁po文談到此事，還說不能輸，秒開約電競女神。

謝和弦與前妻Keanna於2020年簽字離婚後，僅隔7隔月就扶正莉婭(現藝名：陳緗妮)，於去年4月登記結婚，但這段婚姻僅維持1年，本月7日莉婭宣佈與謝和弦離婚，吐露兩人的相遇本就是一場錯誤，「我未曾在他最低潮的時候離開，但我很願意在他康復了的時候還他自由，是時候也該畫下句點了」。

這份離婚宣言看似平靜，其實兩人分得難看，早前莉婭指控「國民女友」祈錦鈅與謝和弦搞曖昧，引發軒然大波，祈錦鈅多次否認，謝和弦則氣炸揚言要離婚，沒想到莉婭快了一步斬斷情緣，宣布離婚後，謝和弦還去莉婭這則po文底下喊「卡」，並公開po文喊話「私訊報名下一任謝太太」，似乎已整理好心情邁向下一步。

被離婚的謝和弦，聽聞大S閃電再婚舊愛具俊曄的消息後，立即在臉書發文：「ㄟX大S跟酷龍結婚了喔！靠超X的誒哈們！」，更莫名被此婚訊激勵，在留言區喊話：「真的不能輸欸」，釣出有「LOL電競女神」美稱的YouTuber奎丁留言：「他們結婚，啊你…」，謝和弦不但不以為意，反而問她：「所以妳目前是單身嗎…」，說想約她一起拍片，讓奎丁傻眼，表示這樣壓力有點大，笑稱畢竟自己不會寫歌。