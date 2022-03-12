名模黃百璐去年底證實和德籍老公孔友瀚（Johann）離婚，10年異國情畫下句點，但目前仍居住在柏林，近日她在臉書自爆確診新冠肺炎，還好身體狀況沒太差，仍可以照常上班。

黃百璐10日在臉書宣布感染新冠肺炎，發文大呼：「中獎了！I got Covid.」接著透露身體有點微微發燒，但不致於無法工作，向大家報平安「還好狀況也沒太糟，乖乖在家嘍。」消息一出，留言區湧入不少網友關心：「好好保重！一切平安！」、「多喝水！卯起來睡覺幾天就好了！別擔心」、「遠遠為你擔心為你祝福」，黃百璐則感嘆：「生病了就一直想念大家。」

黃百璐2011年閃嫁交往3個月的德籍老公孔友瀚（Johann），為愛移居德國柏林，並生下一對兒女，未料看似浪漫的異國婚姻於2019年開始分居，2年後確定回不去，據《三立新聞》報導，黃百璐證實離婚，雙方共同撫養小孩，即便做出此決定很痛苦，仍決定放手，現在她很享受單身的生活。

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