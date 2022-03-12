位於桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲，10日晚間傳出火警，悶燒超過10個小時，而住在附近的女星翠蕊（Cherry）今（12日）發文表示當時父親聞到煙味，自己沒感覺便繼續睡，起床才知道附近發生火災。

翠蕊今（12日）在臉書透露10日深夜，爸爸忽然爬起床問：「你沒聞到煙味嗎？」由於沒有感覺到，她不以為意地繼續呼呼大睡，直到隔日醒來才發現附近的美福倉儲起火警，「蘆竹這兩天呈現一種烤肉般的煙霧瀰漫」。

翠蕊也表示美福倉儲的大火延續了一天半還在持續悶燒，「今天起床味道更重更明顯，外頭是灰濛濛的一片，感覺肺都快變空氣濾淨機了」，她不忘向辛苦的救災人員道謝，希望火勢盡速撲滅，還給大家乾淨的空氣品質。

根據桃園消防局表示，美福倉儲火災現場推放有危險物品物質，起火位置在4樓的低溫倉儲區，一路延燒到5樓，所幸無人受困，火勢已於10日晚間11點14分控制住，詳細起火原因及損失還有待調查釐清。