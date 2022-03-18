桃園市蘆竹區美福倉儲10日發生火警後，歷時8天打火，昨天下午4點40分，好不容易完成殘火處理，孰料，今晚7點多又復燃，倉儲內燃起熊熊火光。

美福倉儲連燒8天竟「火勢復燃」 昨撲滅今再冒火勢

桃園蘆竹區美福倉儲自10日起連燒8天，17日原本已處理完殘火，18日下午業者已將小怪手吊掛進倉儲，不料晚間竟又竄出火舌，大批消防人員搶救中。

桃園市蘆竹區美福倉儲10日發生火警後，歷時8天打火，昨天下午4點40分，好不容易完成殘火處理，孰料，今晚7點多又復燃，倉儲內燃起熊熊火光。（翻攝自記者爆料網）

桃園市蘆竹區美福倉儲10日發生火警後，歷時8天打火，昨天下午4點40分，好不容易完成殘火處理，孰料，今晚7點多又復燃，倉儲內燃起熊熊火光。（翻攝自記者爆料網）

消防局指出，美福倉儲6樓第3面目前有火舌竄出，消防人員已在處理當中。現場目前有明顯火光，除了蘆竹區消防分隊趕來救援外，也看見桃園區消防車隊支援，起火原因仍有待釐清。

美福倉儲前方建物為7層樓，樓高總計36米，不過建物後方挑高成3樓結構，規畫為低溫冷凍庫，主要存放高級肉品、海鮮等生食，自10日起悶燒8天，對當地造成嚴重空汙，民怨四起，消防局投入大批人力救援，直至17日完成殘火處理，但現場仍飄散著濃厚的燒焦味。

美福倉儲晚間再竄火舌。（陳夢茹攝）

美福倉儲晚間再竄火舌。（陳夢茹攝）

消防局第三大隊長簡慈彥說，美福倉儲占地面積龐大，救災難度高，17日完成殘火處理，雖然目前現場仍有白煙冒出，但該煙並沒有溫度、沒有風險，18日下午3點業者已請清運業者吊掛4台小怪手進倉儲，準備清點並清運廢棄物，消防局仍有派員留守現場，每2小時使用熱顯像儀監測各區溫度，深夜及凌晨皆不間斷，全天候監測以確保現場安全。

桃園市長鄭文燦先前到美福倉儲視察，他表示，美福倉儲建物採超高強度設計，必須從外部攻堅拆除牆面後才能夠進行火場排煙、降溫，基本上目前5樓以下已安全，剩下6、7樓大型冷凍庫倉儲還須將外牆拆除，除了32米高的大鋼牙外，加強型破壞桿也已安裝上開始拆除作業，將把7樓層的牆面全部拆除。