新北市25歲楊姓女子昨（18）日深夜駕車至板橋區華翠橋下停車場，停妥後疑似在車內燃燒物品，導致引燃座椅及踏墊，楊女倉皇下車滅火，造成手掌燒燙傷，但火勢已一發不可收拾，波及鄰近3輛車，消防人員趕抵將撲滅火勢，並將楊女送醫，警方將待楊女出院後，依公共危險罪嫌究辦。

據了解，楊女疑因工作、感情不順，昨晚11時許向母親借車，前往購物後將車開往華翠橋下停車場停放，然後在後座燃燒易燃物，由於火勢太大，出乎楊女意料，於是急忙下車試圖滅火，但火勢已無法控制，除自己的車全毀外，也波及鄰近3輛車，造成1輛自小客車前後擋風玻璃破損、1輛小貨車車斗燒毀及1輛小貨車左邊車身毀損。

楊女右手掌燒燙傷，送往亞東醫院醫治後已無大礙，目前仍在住院觀察。警方勘查現場時，在後座發現1個鐵桶，懷疑楊女有輕生意圖，將待楊女出院後進一步釐清原因，並依公共危險罪嫌偵辦。