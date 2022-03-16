夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星蘿莉塔，以甜美外型及率直個性受到觀眾喜愛，萬萬沒想到私下會招惹到危險人物，她今天在臉書po文，淚揭昨晚在東區逛文具店，突然被拉到一旁，才知遇上變態洋男，過程中她完全沒察覺，等知道之後嚇壞沒能等對方再犯後報警，只想趕快離開。

蘿莉塔今天po文，感謝昨晚在文具店裡遇到的善良女孩，原來是她上完表演課後，去了東區忠孝東路某間很大的文具店，逛逛並尋找包禮物的材料，當時她戴著耳機聽音樂，在店內包材區待了好一陣子，「這時一個陌生女孩突然把我往旁邊拉，叫我要小心，我當下整個嚇到，除了因爲她突然拉我的動作外，還有她一直指著我剛站的地方說：『小心那個人』」。

蘿莉塔被告知的當下，仍沒有發現可疑人士，還以為這位女孩是看見靈體之類，想說難道自己被鬼跟，她告知女孩什麼都沒看到，對方又拉著她往自己的方向看去，說道：「那邊有一個外國人，他剛一直在你那打手槍，我看妳完全沒發現，還站了很久，才決定去提醒你，不是故意要嚇你的」。

蘿莉塔這才注意到包材區旁邊有根很大的柱子，柱子旁邊站了個外國男子，竟然離自己這麼近，而她完全沒注意到，「可能除了被柱子擋住外，加上我在聽音樂，才會完全沒查覺到有人靠近」，蘿莉塔跟女孩道了謝，隨手拿了個禮物盒就慌忙離開，事後回想，覺得自己應該繼續留在原地，等對方又開始動作之後拍起來立刻報警，「但當時真的只想著趕快走，沒細想到這麼多」，對此附上了哭臉符號。

蘿莉塔也附上當天她去上課時的服裝，穿了白色寬鬆T恤外罩同色長袖外套，底下搭配寬管牛仔褲，納悶：「完全不知道誘惑的點在哪？」，決定揭開這件事情，是希望女孩們時時刻刻要注意安全、保護自己，「畢竟誰想得到包緊緊逛文具店也能遇到變態呢？」。