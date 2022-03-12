炎亞綸、姚愛寗等人主演的影集《初擁》11日在苗栗「南庄神仙谷」拍攝時，一名攝影師、一名收音師不慎滑落溪谷，送醫搶救仍不治，讓炎亞綸宣布停工直到製作單位給出合理解釋。對此，同為演員的女星孟耿如，今（12日）發文公開影視圈的不公不義，感嘆「這不會是最後一次」，期許有天生態能被改變。

孟耿如看到《初擁》劇組痛失2命，今（12日）下午在IG限時動態PO一篇黑底白字，抒發入行15年以來的種種感觸，「影視圈的一些不平等的對待，被要求做危險動作，沒有足夠安全措施，抱怨了被說大牌；工作時間超過沒拍完要離開現場，被製作方白眼，這種事情不計其數。」

孟耿如認為演員可能算是幸運的一群，但工作人員很常被忽略，但整個生態大家沒有共識努力，確實很難被翻轉，她試想若每個條款都踩很緊、不願意為這顆鏡頭冒險，「還有人要找我工作嗎？之後導演還會找我演戲嗎？有太多因素影響這個生態，好多人等著承接你的飯碗，我們其實沒有太多選擇。」

針對這次《初擁》劇組工作人員發生憾事，孟耿如直言：「這不會是最後一次」，期望哪天生態可以被改變，讓大家都能在安全無虞的環境下工作，因為每個人的生命都應該值得被尊重。

《初擁》所屬多曼尼製作團隊稍早之前發聲明表示，昨（11）日拍攝現場安排四位專業救難隊人員於溪谷戒備，並於拍攝現場釘拉安全繩索，並在本片拍攝前皆已為各演員與工作團隊安排保險事宜。面對收工時的不幸意外實在始料未及，但多曼尼必負起該負的所有責任。」多曼尼宣布劇組將全面停拍，會全力幫忙家屬處理後事及協助警方了解事發經過。