紅心字會秘書長李顯文（左）跟魏德聖也一起藉由NFT做公益。（紅心字會提供）

名導魏德聖今出席「豐盛奇航-神秘的傳票NFT」記者會，將自己醞釀了20年的台灣三部曲轉化登入元宇宙，問到日前影集《初擁》劇組2名工作人員在神仙谷發生墜谷意外，他說其實自己也曾在神仙谷勘景，還差點失足跌落深淵。

魏德聖說神仙谷真的非常美麗，本來打算在那邊的山坡拍攝演員追逐羊群的戲，在他勘景行經路間有一條河谷，寬度僅有一張書桌寬，一般人可以輕易跳過去，但深度卻是三層斷崖，目測約有10幾層樓深。

平時沒下雨，魏德聖經過那個河谷都輕輕躍過，怎料有次下雨天他也是照樣跳，沒想到青苔遇水就變得濕滑，他跳過去了，卻又腳滑往後倒，屁股一半懸在河谷、一半跌坐撐在地上，嚇得他趕緊前傾出力坐起來，冒了一身冷汗，「我都差點死掉怎麼可能讓劇組在那邊拍？就直接取消那部分的拍攝」。

至於跨足NFT市場，魏德聖直言疫情之下是亂世出英雄，為生存大家都要絞盡腦汁，像他超鉅額成本的真人電影「台灣三部曲」去年停拍，改形式拍攝動畫片，而NFT的出現，原本是為了募資求生求活找出路，卻也讓他找到了永續保存的媒介跟新型態的宣傳方式。

「台灣三部曲」將拍成動畫電影，首部曲預計2024年上映，拍攝成本約5億，目前進度是動畫風格確認，會把當時真人電影的演員們找回來，以他們的外型繪製人物，也因為演員們練了西拉雅語，同時就替動畫角色配音。

「台灣三部曲」拍攝資金是採群眾募資，從真人電影到動畫電影，魏德聖仍舊保持初心，他說：「我不會開空白支票、不會黃牛，一定會讓觀眾手中的票用上。不論怎樣電影都會做，只是NFT賣得好就能好好拍、賣不好就辛苦拍。」