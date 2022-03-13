Coco在韓國戀愛綜藝節目中表現亮眼。（ CL Creative ＆ Entertainment提供）

炎亞綸的網路節目《IconiA》邀請在韓國戀愛綜藝節目中表現亮眼、且被眾多女孩子譽為學習範本的Coco作客。Coco之前曾出過專輯、主持節目，甚至還經營自己的頻道跟服飾店，兼任多職的身份讓炎亞綸好奇是否曾想放棄？面對這樣的直球提問，Coco大方表示：「從未想過放棄！因為我沒有退路，而且面對挑戰也可以驅使自己繼續向前。」炎亞綸也分享了自己的觀點，當自己面對新的挑戰並且戰勝內心恐懼時，是會感到很開心的。

Coco在韓國曾以女團出道，被問到團體跟個人差別？Coco不諱言最大不同就是「自由」，聽到這樣的回答，炎亞綸也附合「自由對藝人來說很重要」。Coco覺得自從獨立門戶後，更能展示出真正的自己給大眾，炎亞綸聽到這樣的論點後，跟著表示自己也曾經是團體中的一員，而所有好的事物都來自於自由，這就是為什麼團體到最後都會有SOLO。

同樣有在國外生長過的2人談起文化差異時，更是心有戚戚焉，有許多相同經歷跟經驗。因為參加節目，大家都很關心Coco的愛情狀態，前不久才公開男友的Coco有沒有獲得民載的關心呢？對於這點，Coco認為每一段旅程都是自己的人生，他只想記錄自己的人生，所以不會特別避諱，身邊的朋友確實也都相當關心。