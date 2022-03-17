炎亞綸出席至善基金會愛心大使。（陳俊吉攝影）

炎亞綸出席至善基金會愛心大使。（陳俊吉攝影）

多曼尼製作的影集《初擁》11日在苗栗南庄神仙谷拍攝，發生攝影師雄爺與收音師阿翔墜谷送醫不治的意外事故，事發後該劇男主角炎亞綸在臉書開第一槍，率主演一起罷工，希望喚起業界對工作環境安全與權益的重視。事隔6天，炎亞綸17日為至善基金會擔任愛心大使，是否可能復工？他表示，「大家前提是覺得我們會復拍，其實我心裡沒這打算，除了工作人員難以平復，再回到那場景接續沒完成的任務，是很大的折磨」。

算是辭演嗎？炎亞綸說，「沒用到這麼嚴重的詞，還沒急著要進入下一步，該介入的單位都已經介入，相信一定會有好的交代，現在也進入法律層面」。至於責任歸屬與咎責，炎亞綸說，目前最不需要就是責備、譴責、找犯人，「「現在是在改變的階段，幫助聲音沒被聽到的人，而不是檢討，除非是十惡不赦，但現在沒有這樣的人」。希望簽工時保障，爭取的也不是藝人的權益而是保障工作人員的權益。他說製作公司還在幫忙處理後事，尤其其中一位家是在高雄，製作公司兩邊跑，目前還沒有心力分心在這方面，所以日前開會他們沒有參與。他也透露家屬有透過臉書對他留言表達謝謝，「相對來說滿沈重，但我也甘願背起來被謝的壓力！」

他說目前還沒跟多曼尼聯絡，因為現在已經是在改變階段，檢討也沒有意義了，「十惡不赦的人才需要檢討，但你面對的大家都不是這樣的人。要趁著大家關注的時候做些改變才對！」他前兩天在臉書透露「開會」訊息，希望避免憾事繼續發生，被問開會細節，他說，算是一個委員會，「一群偏向傻白甜的人一起討論，我們沒有任何背景，大家都是本來就很關注這些事的人，會來幫我們，跟勞動部、勞工局有互動過的資料都會給我們，算是結合民間力量，目前大概10個人左右，但背後支持力量滿多，

包括工會負責人也主動聯絡。」他覺得欣慰，因為以前反應太火爆，大家不懂他在幹嘛，但這次是不一樣的狀況 。

炎亞綸表示，自己也曾掙扎過，因為以前很多人都說不要管那麼多，「但命運奇妙安排，讓我這麼近距離體會這麼難受的一件事！我一直相信天將降大任於斯人，只是不知道自己能做到哪裡，畢竟我也有需要照顧的家庭與員工，但這事已經不單單引起業內關心，包括昨天很多相關單位被質詢到這件事，大家都是願意做改變，但改變都有陣痛期，我願意去經歷這些」，這件事後他發現很多人原本就在做了，但使不上力，或沒有一個有影響力的人站在這邊。

聊起當初臉書開第一槍的心情，他說當時一直在等待有人給個回應但都沒有，他身為這部片男一，自知在所難免會被成為焦點，因此覺得不如老實交代心情，好讓大家理解，他大概只花10多分鐘就寫完聲明。「因為這些事，對我們當天工作的人來說是非常可怕的，在那個地方，才剛剛拍完戲⋯⋯，我首先想到的是工作人員的心境，心靈的創傷需要被修復，我有經驗，所以當下就把大家聚集在一起，除了我們這組人與姚愛寗那組人，那天睿家有事沒有參與，邊吃東西邊說出心情，那晚我們的心情很不穩」。

他說當天只是以自己的能力先把大家安穩起來，因為自己有很多管道與資源，知道如果一直忽視，傷口會愈來愈大，無法面對，所以第一時間也請諮商師朋友幫忙找到適合的人選，把這資源提供給其他人。隔天才跟他們說「所有人有任何需求不要害怕跟我說，我可以幫你們找到適合的人，我知道要幹嘛，大家都會經歷生活比較難受的時候，我現在可以承認並找到解決方式，知道靠運動、找人聊聊或需要諮商師，我都可以分別出來」。

意外當天姚愛寗才拍攝了吊鋼絲的戲，他透露，照計畫來說，當天不需要動到鋼絲與威牙，她本人原先也不知道，「但這是壓力，無奈的開始。最需要被引導是大家面對不合理要求時，能否意識到先講『等一下』、了解是否先準備好了再繼續。以藝人光環容易達成，工作人員的角度則難被聽到。」所以目前的重點是工作安全環境要求以及為工作權益發聲。

被問自己拍戲遇過什麼危險狀況？「一定有。演藝圈是賣夢想的地方，大家會誤解成在有挑戰下的場景完成厲害畫面或一場戲，也許可以獲得什麼稱許與榮耀，但可以是在很安全的狀況下進行，可能大家被好萊塢薰陶覺得怎麼那麼厲害，而去追求，或在腎上腺素之下，忘了身處在危險的狀況」。他說演員對於危險，當下很難意識到，例如他自己拍《初擁》有很多吊鋼絲的場景，他和攝影師也差點撞到樹，「但我想『下面拉人的也很累』，這是最困難的點，什麼時候該出聲阻止、拒絕」。被問有在神仙谷吊鋼絲嗎？他說，「我沒有，我講話他們不敢對我怎樣，但他們卻轉嫁到別人身上！」他透露去年拍攝《我願意》時，劇組就都做好完善防護措施，每次拍攝都有安排救護車與救護隊待命。

這次挺身而出發聲，似乎任重道遠，他說，幫助人一定會消耗能量，但知道走過來了會得到很多，有能量消耗、給出來，也是人的價值所在。

炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，對於參與公益活動，炎亞綸分享：「這是我一直想要做的事情，終於找到了一個方式是我覺得舒服的，提供需要的小朋友們幫助，至善基金會的愛心也不只集中在台灣，還擴及全球。」他也透露，自己私下已持續捐款至善基金會三年左右，若他的善舉能夠拋磚引玉，做到起頭的作用，他深感榮幸。

他日前親自到新竹尖石鄉新光部落，陪伴偏鄉孩子，他親切地與孩童們介紹自己叫「亞綸」，也請小朋友們以名字稱呼他即可，偏鄉孩童們看到大哥哥到來都很開心，紛紛喊：「哥哥我愛你！」「和我們一起跑！」自動地拉著他的手，要大哥哥牽著他們在校園一起跑，他回憶上山過程：「我跟著他們一起打籃球、一起搶籃板、一起陪伴，一起笑，我確實感受到陪伴的力量，非常偉大。」

他還以新同學身份與孩子們上攝影課：「透過鏡頭看到每一個渴望學習但又天真的眼睛。」甚至去掉偶像的外衣，跪在地上扮豬認真模仿豬叫。他今在現場呼籲大家透過每天20元，每個月600元方式捐款，陪伴臺灣偏鄉孩童一起長大。 談到和小朋友們的相處，炎亞綸笑說：「小孩子是洗滌心靈的生物，他們沒有過多的揣測和想法，是很單純的人與人互動，這提醒我們人跟人之間也該如此。」問到是否會因此有當爸的想法？他表示：「我當乾爸就好！因為看到身邊朋友當爸，都會沒什麼個人時間，我目前是滿需要個人時間的人。」

《初擁》墜谷意外過世的攝影師「雄爺」好友今在靈堂受訪表示，僅代表雄爺的家人謝謝關心，「目前我們衷心希望可以平靜地送小雄最後一程，其他的問題我們都等後事處理完畢再說。製作公司的態度與藝人是否有來靈堂看小雄都不是現在需要被關注的議題，衷心期盼大眾可以以給小雄家人一些空間，也讓小雄安心離開，讓一切平安順利」。