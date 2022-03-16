由多曼尼製作的華劇《初擁》日前在苗栗南庄神仙谷取景，不料釀成2死的墜谷意外，不幸身亡的兩人分別為攝影師雄爺、收音師阿翔，留下遺憾也震撼演藝圈。隔日一早，擔綱該劇男主角的炎亞綸在臉書開炮罷工，表達自身十分關心影視拍攝的安全問題。近日他則在出席意外後的首次會議說「一定要有改變」堅定地為基層工作人員發聲。

15日傍晚炎亞綸在FB上貼出已調成黑白色的照片，只見畫面中他本人正坐在椅子上面，兩隻手正緊緊地握住筆桿，帶有一副沉思許久的沉重感；他在配文中感性表示「請讓我們努力看看」，參加完意外後的第一場會議後，他期許能夠通過關心這起事件的所有人，徹底改善惡劣的工作環境，隨後喊出了感動眾人的五個一定，他堅定說到「一定會有起伏、一定會有挫折、一定會有壓力、一定會有恐懼、一定要改變」。

該貼文一經發布，吸引眾星在留言區寫下對已逝者的祝福，同劇組的女主角姚愛寗在貼文下方，寫下一切順利，雖僅是簡短的4個字，意義卻無比深遠，隨後她還配上兩個拜託的表情符號；長期關心社會議題的柯宇綸寫下，「希望每個人都能得到足夠的休息和保護，讓產業更進步」，炎亞綸則回覆他到，必須安全與有據的為自己發聲而不恐懼才是重點；還有眾多網友留言加油打氣，祝福炎亞綸能夠一切順利，相信付出就能帶來改變。