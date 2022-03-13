由多曼尼公司製作的影集《初擁》開鏡1個月，不料11日在苗栗南庄神仙谷取景時，發生38歲黃姓攝影師與34歲收音師收工時不慎墜谷意外，送醫搶救後宣告不治，悲慟消息震撼影視圈，金鐘視帝吳慷仁在昨（12日）深夜感嘆：「如果體制的運作有問題...我應該也是幫兇，因為我就是那個逞強拼（拚）命工作的人，因為我對超時心軟，因為我不夠保護自己...」。

《初擁》2工作人員墜谷喪命，主演炎亞綸在臉書難過地替工作人員發聲並宣布自己停工，直到製作單位給出合理交代。吳慷仁昨晚也在臉書有感而發，他感嘆：「我們的心太大，夢想太遠...來不及完整就上了戰場...只為了證明我們也可以...而一切來得快，急著得到成果...」，吳慷仁無奈說，變得習慣了流汗才叫稱職、流血不喊疼就是敬業。

吳慷仁難過說：「我們都太客氣，一句拜託，一句謝謝就勉強地點了頭...好像辛苦一點也沒關係」，讓他心裡很悶，吳慷仁自責說：「如果體制的運作有問題，我應該也是幫兇，因為我就是那個逞強拼（拚）命工作的人，因為我對超時心軟，因為我不夠保護自己」，吳慷仁想著想著，不禁眼眶泛紅了，他心裡有很多對不起，對不起和他一起工作的夥伴，對不起那些剛入行的年輕人們。

吳慷仁盼望，藉由這次事件能讓環境、制度有所改變，「我們還能做些什麼...才能讓以後不要再對工作人員說抱歉」，最後，並希望兩位工作人員一路好走。