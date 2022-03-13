多曼尼製作的影集《初擁》劇組11日下午在神仙谷發生墜谷意外，黃姓攝影師（雄爺）及王姓收音師（阿翔）送醫搶救後宣告不治，帶給影視圈沈重一擊。除了該劇男主角炎亞綸率先在臉書開第一槍，揚言「沒給合理交代停止合作」，主角張睿家也發文表達沉痛，女主角姚愛寗更2度發文，請大家持續關注所有勞動者的權益、關注所有工作人員應該享有的保障。一向關懷社會議題的吳慷仁昨也沈痛發文自省「如果體制的運作有問題，我應該也是幫凶」，金鐘視帝莊凱勛除了將臉書背景、大頭照改為全黑哀悼，13日受訪時表示，自己入行很久，這些年的工作環境安全已經有進步，「但永遠都還有需要進步的地方！」

莊凱勛今出席新戲《妮波自由式》記者會表示，看了新聞很難過，尤其自己又是父親，覺得很心疼，但因為不是同一劇組的人，也不方便說什麼，「唯一能做的就是以此方式默哀，希望無論台前幕後的人都應該被照顧到！」他說自己拍戲多年，身上也有很多傷，「小時候覺得是敬業，長大後才知道是這個環境不夠強壯健全，台灣人就是『情理法』，情總是跑在前面，大家常常因為人情而『幫個忙』，而演員與工作人員相較，已經是很幸福、是被照顧的。」

吳慷仁在文中說，「我們的心太大，夢想太遠…來不及完整就上了戰場…只為了證明我們也可以。而一切來得快，急著得到成果，變得習慣了流了汗才叫稱職，流了血不喊疼就是敬業」，他說「我們都太客氣，一句拜託，一句謝謝就勉強地點了頭，好像辛苦一點也沒關係。」

發生這不幸事件後，他心裡覺得很悶，「因為想一想，如果體制的運作有問題，我應該也是幫兇，因為我就是那個逞強拼命工作的人，因為我對超時心軟，因為我不夠保護自己。不知為何想著想著，眼眶也是紅了，心裡有很多對不起，對不起和我一起工作的夥伴，對不起那些剛入行的年輕人們」，他希望在「如果可以」之外，還多做些什麼，才能讓以後不要再對工作人員說抱歉，並祝福遇過的雄爺和阿翔一路好走。