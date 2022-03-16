「鋼鐵V」Vivian徐若瑄擺脫王力宏離婚風波後，正緊鑼密鼓為火速售罄的個人演唱會做宣傳，近日更曝光了最新好消息：在她5月7日台北小巨蛋的「VIVILAND」演唱會上，將會有一首串起七首經典歌曲的新歌《V&I》和粉絲見面；今(16)日回憶組曲新唱版《V&I》電台首播，徐若瑄穿上性感「長頸鹿裝」，大秀深V事業線跟歌迷分享喜訊。

徐若瑄近日在IG玩起「一天一首徐若瑄」活動，親自挑出了一共七首回憶殺經典歌曲，包括《不敗的戀人》、《美人魚》、《好眼淚壞眼淚》、《愛笑的眼睛》、《她他》、《決定愛你》、《假扮的天使》，將它們重新編曲，排列組合成全新的歌曲《V&I》。Vivian昨(15)日還迫不及待發文說：「前面鋪梗鋪了好幾天！我都快失去耐心了！吼！要給你們的禮物，明天終於可以聽到了啦！去聽爆喔！千萬不要跟我客氣！」

徐若瑄今(16)日曬出一席華麗晚禮服，暖色系塊狀斑點有如「長頸鹿」上身，下身裙襬處做出層次感有公主風，腰帶及斜領處則像是長頸鹿頸後的鬃毛，貴氣中不失野性的設計；尤其胸前大開深V露出雪白事業線，Vivian右手繞過腰腹扶住左手臂，短髮配亮銀耳環襯托出絕美顏值，盡顯自信小女人灑脫風情。

Vivian寫道：「早午安，今天電台首播，長頸鹿提醒大家記得去聽爆禮物喔，3/18 單曲數位上架。」，粉絲們看了刷起愛心讚：「已經聽了，讚爆」、「最後尖叫嚇我一跳(大笑)」、「有尖叫聲」、「超好聽」、「剛剛已經在阿娟的節目聽見了，立刻掉入時光隧道，回到好懷念的時期」、「聽爆它！！但我還在3/15(笑)」、「耶～姐生日快到了～ 提前祝妳生日快樂」、「性感」、「好漂亮」、「新加坡UFM1003 已經播了，好聽，回憶殺！」，6小時破5,500讚。

為了拍攝演唱會同名單曲《VIVILAND》，Vivian本人化身虛擬世界中的幻紫繩索女神，穿上不能有一絲贅肉的霸氣繩索裝，接上長達超過100公分的長辮子。為了讓女神展現最美的姿態，當所有工作人員大口吃著各式台南小吃美食，她只能乖乖吃著蛋白質加蔬菜的健康便當。再加上超長辮子非常重，她必須一整天維持最挺拔、最美麗的身姿，肩、頸、腰都承受極大壓力，可是為了效果，她沒有喊過一聲累。