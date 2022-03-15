55歲女星陳明真昔日為玉女掌門人，2014年以高齡47歲產下雙胞胎兒子，求子過程艱辛得來不易讓她格外珍惜，為照顧小孩也減少戲劇演出，近年雖有參演大陸戲劇，但已10年沒有在台灣戲劇中亮相。如今小孩將上小學，陳明真也決定復出，參與大愛紀實職人劇《搜尋者》地演出；3月8日婦女節她曬出與同劇演員王淑娟、瑭霏的合照，只見她梳起包包頭完美融入「師姊」行列，但顏值氣質依舊堪稱迷人的女神。

陳明真8日在臉書上分享照片並寫道：「婦女節快樂！在拍攝慈濟大愛台《搜尋者》的路上，我們扮演具慈悲心人飢己飢人溺己溺精神的團隊至工者！」，她在畫面左邊穿著白領藍衣「師姊裝」，同樣裝束的是畫面中間的王淑娟，右邊則是較資淺只能穿著志工背心的正妹瑭霏。

看到陳明真的顏值與氣質依舊，網友大讚：「恭喜妳復出拍戲」、「好久未看到了」、「很棒」、「祝福！自然踏實！滿願！合十！」、「難道他們說的都是真的，師姐加油」、「師姐們穿上慈濟藍天白雲好莊嚴喔」、「兩位美女明星婦女節快樂」、「隨喜！隨喜！功德無量！」、「變心的翅膀，背心」、「人美心也美」、「期待期待期待」、「都是美女喔，怎麼都沒變，好美喔」、「妳怎麼都不會老啊！好凍齡」、「好美麗的師姐！」，不到1週吸引8,700多人按讚。

資深玉女陳明真曾唱紅〈變心的翅膀〉、〈到哪裡找那麼好的人〉、〈背心〉、〈火花〉等名曲，有「台灣最美女歌手」美稱；出演戲劇《台灣靈異事件》與謝祖武同台飆戲，更讓她名聲更上一層樓，成為在兩岸都爆火的當紅炸子雞。而她2010年與製作人季忠平結婚後逐漸淡出演藝圈，一度健康亮紅燈長子宮肌腺瘤，甚至為了求子砸300萬做20幾次試管嬰兒。如今陳明真睽違10年再拍台劇《搜尋者》，將與雷洪、陳孝萱等人軋戲。