網紅「郭郁承」曾在網路上模仿Sia《寂寞水晶燈》的影片因而走紅，在IG擁有超過10萬粉絲追蹤。郭郁承近日在Dcard上受到熱議，原來他將吃不完的飯菜打包送給街友，引發網友們兩極評語；有人痛批，「疫情期間，吃不完的剩飯剩菜打包給陌生人吃是對的嗎？伯伯不是你的廚餘桶」；也有人反對認為「站著說話不腰疼」，還有人點出關鍵是「是否有告知對方餐點是自己吃剩下的」，倘若對方知道就沒有什麼問題。

一名網友在Dcard上分享了郭郁承發布限時動態的截圖，從畫面中可以看到，郭郁承去一間小吃店點了一桌的飯菜，但是因為肉的份量比較多，且口味重吃不完，因此他決定打包帶走，畫面中可見還剩下只吃幾口的滷肉飯、燙青菜及蒜泥雞腿肉；不過他下一個動態又說自己「吃不下，帶回家應該也不會吃」，所以決定要送給街友吃；郭郁承表示自己盤旋超久不敢給，最後還是鼓起勇氣拿上前。截圖貼在Dcard的網友直言，他被這個行為嚇到：「如果傳染病毒給陌生人怎麼辦？」

網紅郭郁承將吃不完打包的飯菜轉送街友。（圖／取自郭郁承IG限時動態）

這篇文章引起不同意見網友兩極化的辯論，贊成原PO想法的網友附和說：「太噁了吧？而且他也剩太多」、「我也覺得滿噁的」、「給人家吃剩飯不覺得是愛心的表現，畢竟這也是你不要的東西且伯伯未必想吃到別人的『剩飯』（話說伯伯真的知道這是剩飯嗎？），況且講一句比較實際的，現在防疫期間，這樣真的好嗎？但我也覺得這樣就要公審也很無聊」、「疫情期間這真的很不衛生」，把這些剩菜視為「噴」（餿水）。

網紅郭郁承將吃不完打包的飯菜轉送街友。（圖／取自郭郁承IG限時動態）

同時也有另一派的網友認為這沒有什麼問題：「我覺得沒有浪費，很好啊」、「沒有浪費食物這點我覺得挺好的啊，畢竟廚餘問題會導致環境污染，能少一點是一點」、「看起來蠻乾淨的，不然你要人家餓死喔」、「真是站著說話不腰疼！你每天都吃好睡好，當然不會想吃別人吃剩的，但你要想遊民有一餐沒一餐的、居無定所」、「有的吃就不錯了，正義魔人」。

網紅郭郁承將吃不完打包的飯菜轉送街友。（圖／取自郭郁承IG限時動態）

也有網友點出爭議的關鍵所在：「去問本人有沒有給對方知道是剩菜就好」，認為如果對方也知道「是吃剩的」且收下，那這件事就沒有什麼問題。還有網友以結果反推：「人家伯伯也收下來了，沒有嫌棄，干你屁事，而且看每個菜都有分開裝，伯伯可能少了這餐就要挨餓欸。」