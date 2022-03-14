一名人妻在網路上分享，她的婆婆的行事作風超級酷，從不干擾夫妻生活，傳訊息給婆婆會被已讀不回，電話常常打不通，婆婆生日時也撥不出時間見面，甚至婆婆直接大手筆贊助半棟房子的錢，讓她直呼能遇上婆婆實在三生有幸。

這名人妻在社群平台《Dcard》婚姻板發文，分享與老公交往4年後步入禮堂，但她從交往到結婚後，僅見過婆婆5次，公婆則因個人因素分居各自生活，因此兩人結婚登記時，僅邀請其中一方，由公公負責公證，婆婆則不介意這樣安排。

原 PO分享，婆婆的行事作風與一般人都不同，包括經常搞消失、已讀不回訊息與不接電話，甚至婆婆生日時忙到沒空跟他們見面。雖2人僅見面5次，但她認為婆婆是個性豪爽的類型，從不話中有話，也不干涉兒子婚姻，若要生小孩則會幫忙負擔全額，甚至近日婆婆聽見他們有買房的需求，還一度要搶著付全額，最後協商之下，婆婆才妥協，僅轉帳半棟房子的錢。

原PO感慨表示，婆婆讓她省事很多，不僅無須看人臉色，也不需要侍奉婆婆，直呼自己大概是上輩子拯救地球，才能遇到這麼讚的婆婆；原PO還加碼在留言區補充，婆婆原先打算買上百萬的情侶對表當結婚禮物，只是她與老公都不戴表，幾經協商之下，婆婆才妥協改送Apple手機與智慧手表。

貼文發布在網路上後，許多網友羨慕歪，紛紛留言表示，「好羨慕」、「天啊…這樣的婆婆也太好了吧！」、「上輩子拯救過宇宙吧」、「請問妳老公還有兄弟嗎？」、「婆婆關鍵時刻都拿得出手很好欸」、「這樣的婆婆好到像創作文…」。