程姓婦人透過網路認識男子「樂」，在對方甜言蜜語下，認識3天即互稱老公老婆，對方以一起購置房地產為由詐財，她18日到銀行準備匯款9萬元，遭行員發現異狀報警，一度還稱「我老公不會騙我」警員詢問才知是素未蒙面的「老公」，極力勸說下才打消匯款念頭。

愛情詐騙手法歷久不衰，46歲程女是餐廳廚師，日前透過網路交友認識男子「樂」，在對方甜言蜜女攻勢下，用line互聊3天，彼此即以「老公老婆」相稱，對方立刻邀她一同築巢，成立家庭，騙她匯款購屋。

程女因彼此已通電話聊天，聽過對方聲音，認定真有其人不會被騙，她打算匯出9萬，還被嫌不足，要求她乾脆湊10萬元匯出。

程婦前往中西區民生路一家銀行匯款時，遭行員發現異狀報警。警員獲報趕到現場質疑時，她仍口稱「他是我老公，不會騙我」，警員追問「妳有看過本人嗎？」她才恍然大悟，慢慢吐出兩人網路交往迅速，雖然過程甜蜜，卻根本素未蒙面。

警員舉出網路多起假交友、真詐財的案例勸說，她才漸漸醒悟，稱平常工作忙碌，沒有管道交往異性，也沒人提醒，才會誤入圈套，隨即打消匯款念頭，表示自己差點受騙。