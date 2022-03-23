台中霧峰區一名66歲黃姓婦人日前接到自稱是姪子的來電，要求周轉22萬元，婦人不疑有他慷慨要求他到家裏交付，未來對方卻要求轉到指定帳戶，大筆轉帳讓農會行員認為有詐報警，也保住婦人的血汗錢。

霧峰警分局四德派出所日前上午11時許，接獲霧峰區農會北柳分部主任通報，稱有一名年約66歲黃姓婦人疑似遭詐騙，警方獲報後立即到場處理； 經了解，黃姓婦人接獲「猜猜我是誰？」的電話，由於其聲音酷似婦人姪兒，對方也順口叫了她姑姑，即稱因資金需要周轉，急需用錢所以向黃婦要借取22萬元整。

黃婦不疑有他遂前往北柳農會領取新台幣22萬，並請詐騙集團來家裡提款，但詐騙集團堅持要由黃婦至農會匯款至指定之帳戶，黃婦在北柳農會準備匯款，讓北柳農會主任察覺有異，黃婦與姪子平時感情要好堅決要匯款救急，農會主任勸阻無用立即請警方處理，警方鍥而不捨耐心解釋分析詐騙等相關手法，即時將黃婦身上現金新台幣22萬元阻詐成功，黃婦此時恍然大悟，連連感謝警方幫她保住血汗錢。

霧峰分局長李建興表示，詐騙集團雖然花招百出但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，如有民眾遇有自稱親人遭勒贖或借錢之電話，在自身財物要交付之前請務必保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證，不要輕易落入詐騙集團的話術而輕易將辛苦賺來的財產拱手送人，如有任何問題請民眾立即撥打110或165反詐騙電話諮詢。