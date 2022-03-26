苗栗縣竹南鎮1名婦人日前接獲詐騙集團投資詐騙電話，以高利誘騙婦人匯款投資，婦人信以為真，趕往竹南鎮上1家銀行提領3百萬元匯款，經行員查覺有異，報請竹南警分局竹南所員警趕來勸阻，才保住婦人辛苦積蓄。

日前，1名婦人前往竹南鎮一家銀行，欲臨櫃提領3百萬元，婦人向行員聲稱是「姪女」透過line傳訊，向她表示在外欠債要借錢，並要她直接匯款至不認識的帳戶，行員發現有異，力勸婦人確認「姪女」身分，並報警處理。

轄區竹南所警員林育陞、張以青到場後了解，判定婦人遭騙，但婦人一再堅持要匯款，認為這個「姪女」一定是真的，自己不可能被騙。在警方持續勸阻時，這名「姪女」竟還指導婦人換別家銀行匯款，經員警及行員費了一番功夫勸說後，婦人才恍然大悟自己是遇到詐騙集團。

經員警了解，詐騙集團是透過LINE主動加婦人為好友，佯稱可以幫婦人代為操作投資賺取高額利潤，還事前洗腦揚稱行員不會讓婦人提領高額款項去投資，於是教婦人在行員關懷提問時，要回答領錢目的是要借「姪女」錢，試圖欺瞞過關，還好聰明的行員們沒上當，與警察全力勸阻，才使詐騙集團無法得逞。