台灣證券交易所與高盛證券將於4月6日至8日共同主辦「TWSE/GS Virtual Taiwan Corporate Day 2022」線上投資說明會，安排我國半導體、電子、傳產及金融產業等共31家上市公司，與來自香港、新加坡及歐美地區機構投資人進行線上會談。

近期全球疫情及政經局勢動盪，連帶影響國際經濟貿易及資本市場的表現，但台灣疫情防控得宜，經濟持續穩定成長，證交所指出，在動盪之時，資訊透明及雙向溝通的價值就越發彰顯，因此自2020年起持續以線上引資方式，將台灣優質上市公司帶到國際投資人面前，積極行銷台灣資本市場。

證交所連續兩年與高盛證券合作辦理海外線上引資，今年邁入第三次合作，率先卡位2021年度財務報告出爐的時機，推出今年引資活動，為盼望了解台股企業最新表現的機構投資人，及期待向市場說明未來業務發展的上市公司，提供直接交流對話平台。

證交所也將於4月6日上午舉辦專題演講，介紹去年第三季推出的台灣創新板，後續由高盛邀請前美國駐港澳總領事唐偉康，暢談近期總經情勢對台灣企業的機會與挑戰。