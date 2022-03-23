近期通訊軟體瘋傳一組不雅照片，女主角被影射是民進黨立委高嘉瑜，高嘉瑜昨下午赴警局提告。（高嘉瑜辦公室提供）

民進黨立委高嘉瑜上月發現，有LINE群組流傳4張親密照，影射自己是照片中的女主角，大動作開記者會澄清並報警處理。刑事局追查，散布照片的是兩名網友，其中一人竟是航警局保安警察大隊單姓員警，訊後，依散布猥褻物品、加重誹謗等罪嫌函送法辦，新竹地檢署22日已將兩嫌起訴。

高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴、疑似被拍性私密照的風波不斷，高嘉瑜上月指控LINE流傳的4張性私密照，被網友留言「猜猜這是誰 110年社會新聞的頭版」，影射照片中的女子是自己，高嘉瑜除否認澄清外，並連繫警政署，由刑事局派員到她的國會辦公室製作筆錄受理報案。

刑事局追查，發現其中一名網友是在桃園市某電子公司上班的詹姓男子，詹男供稱，是在LINE的壘球群組看到照片後轉傳；警方向上溯源查出最早散布的是航警局保大單姓警員，上月通知單男到案說明。

單男供稱，是從其他群組轉傳，但說不出來源，警方詢後，將詹男、單男函送偵辦，新竹地檢署昨將兩人起訴。

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