投資理財APP日新月異，不少詐騙集團假冒平台工作人員，假意要民眾投資，引人上鉤進在詐騙，竹北警分局近期接獲二起民眾遭假投資理財詐騙案件，幸行員機警通報，員警及時趕止才避免失財。

竹分分局指出，10日下午1時許，接獲中國信託銀行六家庄分行通報，有民眾疑遭詐騙，員警至現場了解發生，有名男子在網路上認識不知名大陸批發商，該批發商慫恿男子購買批發商品，稱可於台灣轉賣賺取價差，因此欲匯款15萬元給物流公司。

另一件發生在18日10時許，台灣銀行竹北分行行員通報疑似詐騙案，員警到場了解欲匯款男子在網路認識女網友，對方稱可以使用APP「MetaTrader5」代操作黃金買賣，能賺取波段藉此獲利，男子欲匯款10萬元至對方帳戶。

兩起案件在行員機警通報後，處理員警與銀行端多方求證下，查詢該物流公司為台灣私人帳戶，且有通報紀錄，而稱代操作黃金買賣的女網友帳戶也遭通報數次。

員警除了耐心解說詐騙案例，也告知外匯市場充斥很多詐騙黑平台，大多利用假官網誘騙民眾賺到金錢，兩位民眾才驚覺遭騙，打消匯款念頭，並感謝行員機警及員警的說明，才免於大筆金錢損失。

警方指目前詐騙招式千奇百怪，網路交友提供投資資訊或稱獲利優渥時，務必提高警覺，應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，勿有投機心態，以免遭詐騙。