警方本月9日在萬華區逮捕涉嫌詐欺的李姓嫌犯（右）。（警方提供）

北市李姓男子喜愛改裝機車卻沒錢購買零件，竟利用臉書社團，轉貼賣家的照片，當買家有興趣回覆並以爲購得零件，匯款至真實賣家的帳戶交易，李嫌以自己的地址作爲出貨地點，取得多件改裝零件，警方調查，李嫌自去年7月行騙至今，分別有12名買、賣家遭詐，警方3月9日持拘票逮人，訊後依詐欺罪送辦。

20歲的李男，從事餐飲服務生工作，喜歡改裝機車卻又沒錢買零件，竟異想天開，在臉書社團上尋找自己看上的零件，以「藍正龍」的假帳號轉貼圖文，當真實的買家有興趣回覆時，他以「買空賣空」手法，一人分飾兩角，告訴賣家已經匯款，但賣家出貨卻是寄到李嫌的住處，導致真實買家沒有收到貨。

警方分析犯案手法，發現共有5名賣家、7名買家受詐騙，都是賣家收到貨款出貨，李嫌又假扮買家，取得貨品，當真正買家付錢沒收到貨，識破李姓嫌犯的詐騙手法，因而向警方報案，本月9日持拘票、搜索票，在萬華區逮捕李嫌，查扣2輛機車，以及多項已經裝上機車正在使用的零件，總價值數萬元，全案依詐欺罪送辦。

警方呼籲，如有類似案件受害民眾，可檢具相關資料與士林警分局聯繫，另再次提醒民眾，網路賣家應確實比對交易平臺系統提供的得標人姓名、匯款人姓名、匯款帳號、時間及收件人姓名是否相符最好與對方約定使用面交或貨到付款方式，並驗完貨再付款，以免落入詐騙陷阱。